США и Британия громят йеменских хуситов: что и почему происходит в районе Красного моря

Иран и РФ, затаив дыхание, будут ожидать – что дальше, говорит политический эксперт

США и Великобритания начали кампанию воздушных ударов по военным объектам проиранской вооруженной террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы), контролирующей часть Йемена. Это стало ответом на то, что последние несколько месяцев хуситы постоянно атакуют гражданские корабли в Красном море. Мол, таким образом они хотят заставить Израиль свернуть операцию в секторе Газа.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чем свидетельствуют происходящие события, как ситуация на Ближнем Востоке может развиваться дальше, и как это отразится на войне в Украине.

Жесткий удар кулаком по геополитическому столу

Экс-дипломат, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Пауза в лидерстве США по урегулированию конфликтных ситуаций, которые инициируются РФ и Ираном, затянулась. Соответственно, сейчас, когда Байдену в рамках начинающихся праймериз, важно показать свою силу, удары по позициям йеменских хуситов выглядят как вполне логичный шаг".

По словам политического эксперта, это выглядит как жесткий удар кулаком по геополитическому столу, который показал, кто хозяин в доме под названием планета Земля.

"Соответственно, Иран и РФ, затаив дыхание, будут ожидать – что дальше? Спорадически пытаясь нащупать возможность противодействия такой серьезной заявке со стороны США, Великобритании (при поддержке коалиции других держав) на возвращение в большую игру", – отмечает Вадим Трюхан.

Для Украины такие действия представителей демократического мира – позитив, уверен он.

"По сути, это удар по Ирану, по его возможностям кукловодить в разных частях мира. Очень понятный посыл: будешь лезть в зону, где имеются интересы США и партнеров – будешь получать по зубам", – констатирует экс-дипломат.

Послан ряд сигналов

Руководитель Центра политической разведки Олег Постернак видит в коалиционных ударах США и Великобритании по позициям хуситов ряд сигналов мировым игрокам и региональным лидерам.

Во-первых, поясняет он, успешные военные акции оказывают положительное влияние на электоральную картину.

"США находятся в преддверии старта президентской кампании – и Байдену нужно восстанавливать поддержку избирателей. Да и британские консерваторы Сунака также нуждаются в положительной динамике", – отмечает эксперт.

Во-вторых, продолжает он, важным фактом является то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар предоставили свое воздушное пространство авиации союзников.

"Это может свидетельствовать об успешной реализации США стратегии по восстановлению лояльной группы арабских стран региона, по которой был нанесен удар октябрьской атакой ХАМАС на Израиль. Долгое время Иран настраивал другие арабские страны против США из-за войны в Газе", – подчеркивает Олег Постернак.

В-третьих, акцентирует он, сама военная операция становится доказательством военно-политической способности и авторитета западных стран активно участвовать в решении геополитических и террористических проблем в мире.

"Это определенный сигнал Ирану, Китаю, России и Северной Корее, считавшим, что на адекватный общий ответ Запад уже не способен", – отмечает эксперт.

Что касается российско-украинской войны, то вряд ли операция против хуситов серьезно повлияет на дипломатическую поддержку Украины, считает Олег Постернак.

"Напротив, она может стать еще одним доказательством дисбаланса международных отношений и подрыва системы безопасности, – говорит эксперт. – А это укрепит впечатление о способности Запада, и США в частности, на твердый и сильный ответ автократиям, которые уже нарисовали в своей голове большие экспансионистские планы".

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