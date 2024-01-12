Без РФ не обойдется: россияне возмущены ударом по Йемену, созывают Совбез ООН

Запланирован открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемен

Россия запросила созыв Совбеза ООН из-за ударов США, Британии и союзников по базам хуситов в Йемене. Оно состоится в пятницу, 12 января.

Об этом сообщило Постоянное представительство Российской Федерации при ООН. Информация появилась в Telegram.

Согласно сообщению, будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Кроме того, запланирован открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену.

Напомним, что в ночь на 12 января Вооруженные Силы Великобритании и США нанесли по хуситам удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Поддержали это решение Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения. Целями стали центры хранения вооружения и базы для обучения хуситов в Йемене.

По информации телеканала CNN, под атаку попали: военная база Кахлан в провинции Саада; авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны; район аэропорта города Худайда на Красном море; аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена и аэродром города Аббс.

Справка

Хуситы — это шиитская группировка, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Их название произошло от основателя Хусейна аль-Хуси.

Они считают себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и всему Западу, возглавляемой Ираном.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, согласно заявлению йеменских хуситов, для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрозы атаковать суда в Красном море.