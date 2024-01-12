Удар по Йемену: хуситы угрожают Западу новыми атаками в Красном море

После того, как Израиль начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинских боевиков ХАМАС, йеменские хуситы усилили нападения на суда

Йеменские хуситы заявили, что для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрозы атаковать суда в Красном море.

Представитель йеменских хуситов заявил, что атака США и Британии на объекты боевиков в Йемене "не имеет оправданий". Однако тут же нелогично заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли, направляющиеся в сторону Израиля, пишет Times of Israel.

Напомним, последние несколько месяцев хуситы постоянно атакуют гражданские корабли в Красном море. 9 января террористы устроили масштабную комбинированную атаку на военные корабли США и Британии. В ночь на 12 января США и Великобритания начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты хуситов, которые контролируют часть Йемена.

Карта ударов союзников по военным объектам хуситов в Йемене

В Минобороны Великобритании сообщили, что британские самолеты атаковали два объекта хуситов: площадку в Бани на северо-западе, которую хуситы использовали для запуска разведывательных и ударных дронов, и аэродром в Абсе. Он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV. Предварительные данные свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

В свою очередь, представители хуситов заявили, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене. В частности аэропорты.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден подтвердил атаку на хуситов в Йемене. Он подчеркнул, что этот удар – ответ на хуситские атаки на гражданское судоходство, которые поставили под угрозу американский гражданский и военный персонал, а также граждан из стран-партнеров США.