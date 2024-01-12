Без РФ не обійдеться: росіяни обурені ударом по Ємену, скликають Радбез ООН

Заплановано відкритий брифінг у зв’язку з завданням США та Великобританією ударів по Ємену

Росія запросила скликання Радбезу ООН через удари США, Британії та союзників з баз хуситів у Ємені. Воно відбудеться у п’ятницю, 12 січня.

Про це повідомило Постійне представництво Російської Федерації при ООН. Інформація з’явилася у Telegram.

Згідно з повідомленням, обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході, включно з палестинським питанням. Крім того, заплановано відкритий брифінг у зв’язку з завданням США та Великобританією ударів по Ємену.

Нагадаємо, що в ніч на 12 січня Збройні Сили Великобританії та США завдали по хуситах ударів за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. Підтримали це рішення Данія, Німеччина, Нова Зеландія та Південна Корея.

Удари завдавалися одразу кількома містами із застосуванням морського та авіаційного озброєння. Цілями стали центри зберігання озброєння та бази для навчання хуситів у Ємені.

За інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили: військова база Кахлан у провінції Саада; авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани; район аеропорту міста Худайда на Червоному морі; аеропорт міста Таїз та інші об’єкти в провінції Таїз у південно-західному куті Ємену та аеродром міста Аббс.

Довідка

Хусіти — це угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Їхня назва походить від засновника Хусейна аль-Хусі. Вони вважають себе частиною "осі опору" Ізраїлю, США та всьому Заходу, яку очолює Іран.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, згідно з заявою єменських хуситів, для авіаударів, завданих США та Великобританією з військових об’єктів бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Однак тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі.