Удар по Ємену: хусити погрожують Заходу новими атаками у Червоному морі

Після того, як Ізраїль розпочав операцію у секторі Газа у відповідь на напад палестинських бойовиків ХАМАС, єменські хусити посилили напади на судна

Єменські хусити заявили, що для авіаударів, завданих США та Великою Британією по військових об’єктах бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Проте тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі.

Представник єменських хуситів заявив, що атака США та Британії на об’єкти бойовиків у Ємені "не має виправдань". Однак тут же нелогічно заявив, що хусити продовжать атакувати кораблі, які прямують у бік Ізраїлю, пише Times of Israel.

Нагадаємо, останні кілька місяців хусити постійно атакують цивільні кораблі у Червоному морі. 9 січня терористи влаштували масштабну комбіновану атаку на військові кораблі США та Британії. У ніч на 12 січня США та Британія розпочали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об’єкти хуситів, які контролюють частину Ємену.

Карта ударів союзників по військових об’єктах хуситів у Ємені

У Міноборони Великої Британії повідомили, що британські літаки атакували два об’єкти хуситів: майданчик у Бані на північному заході, який хусити використовували для запуску розвідувальних та ударних дронів, та аеродром в Абсі. Він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Чотири літаки Typhoon FGR4 використовували керовані бомби Paveway IV. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Своєю чергою, представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими та британськими військовими, вразили кілька об’єктів у Ємені. Зокрема, аеропорти.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден підтвердив атаку на хуситів у Ємені. Він наголосив, що цей удар – відповідь на хуситські атаки на цивільне судноплавство, які поставили під загрозу американський цивільний та військовий персонал, а також громадян із країн-партнерів США.