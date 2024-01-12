Удар по Ємену: вражено важливі об’єкти терористів (список)

Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана

У ніч проти п’ятниці, 12 січня, Збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вдарили по ряду військових об’єктів терористів з "Ансар Аллах" (хусіти) на території Ємену. Удари були успішними, уражено кілька важливих об’єктів терористів.

Представники хуситів заявили, що нічні авіаудари, завдані американськими та британськими військовими, вразили кілька об’єктів у Ємені, зокрема аеропорти. Про це пише CNN з посиланням на дані хуситів.

Йдеться про такі об’єкти:

Військова база Кахлан у провінції Саада

Авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани

Район аеропорту міста Худайда на Червоному морі.

Аеропорт міста Таїз та інші об’єкти в провінції Таїз у південно-західному кутку Ємену

Аеродром міста Аббс

Водночас Міноборони Британії повідомляє, що завдали удару по двох військових об’єктах, які використовуються хуситами для запуску безпілотників. Уточнюється, що чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання ударів по двох об’єктах хуситів.

Серед уражених цілей — кілька будівель на об’єкті в Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних та ударних безпілотників. Крім цього, удару було завдано по аеродрому в Еббсі. За даними розвідки, він використовувався для запуску крилатих ракет та безпілотників над Червоним морем.

Наголошується, що детальні результати ударів ще встановлюються. Однак попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Нагадаємо, останні кілька місяців хусіти постійно атакують цивільні кораблі у Червоному морі. 9 січня терористи влаштували масштабну комбіновану атаку на військові кораблі США та Британії. У ніч на 12 січня США та Велика Британія розпочали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об’єкти хуситів, які контролюють частину Ємену.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден підтвердив атаку на хуситів у Ємені. Він наголосив, що цей удар – відповідь на хуситські атаки на цивільне судноплавство, які поставили під загрозу американський цивільний та військовий персонал, а також громадян із країн-партнерів США.