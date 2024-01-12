Удар по хуситах Ємену: хто вони такі і чим змусили Захід піти на конфлікт

Уражено низку об’єктів, які використовували бойовики

У ніч проти п’ятниці, 12 січня, Збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вдарили по ряду військових об’єктів терористів з "Ансар Аллах" (хусіти) на території Ємену. Бойовики контролюють частину країни.

Де розташований Ємен

Офіційна назва Ємену — Єменська Республіка. Ця держава в Південно-Західній Азії, розташована на півдні Аравійського півострова, омивається водами Червоного та Аравійського морів Індійського океану. Має сухопутний кордон з Оманом (на сході) та Саудівською Аравією (на півночі).

Хто такі єменські хусити

Єменські хусити – це не офіційний Ємен як держава. Хусіти є послідовниками заїдської гілки ісламу шиїта, до якої належить близько 25% населення країни. Вони називають себе "Ансар Аллах", що означає "прихильники Бога". Після об’єднання Північного та Південного Ємену у 1990 році хусіти підняли серію повстань, а у 2014 році захопили столицю Сану, розпочавши громадянську війну, яка триває досі.

Хусіти контролюють більшу частину півночі Ємену, раніше вони регулярно запускали ракети та безпілотники у бік сусідньої Саудівської Аравії.(аеропорти та нафтові об’єкти Aramco) та загрожували ОАЕ. Хусіти також висловили підтримку палестинцям та погрожували Ізраїлю після подій на початку жовтня. Вони офіційно оголосили про вступ у війну Ізраїлю та ХАМАС на боці терористів. Бойовики отримують навчання, техніку та все більш досконалу зброю, включаючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, від Ірану та його союзника з Лівану, шиїтського угрупування Хезболла.

Чому США та Британія розпочали військову операцію

Після того, як Ізраїль розпочав операцію у секторі Газа у відповідь на напад палестинських бойовиків ХАМАС, єменські хусити посилили напади на судна у Червоному морі. 9 січня терористи влаштували масштабну комбіновану атаку на військові кораблі США та Британії. Вони застосували ракети та дрони. Атаку терористів було відбито. У ніч на 12 січня США та Велика Британія розпочали кампанію повітряних ударів, спрямовану на військові об’єкти хуситів у Ємені.

Які цілі хуситів у Ємені атакували союзники

Президент США Джо Байден підтвердив, що за його наказом та наказом лідерів інших держав антихуситської коаліції Збройні сили США та Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно вразили низку військових об’єктів терористів з "Ансар Аллах" на території Ємену.

У Міноборони Великобританії повідомили, що британські літаки атакували два об’єкти хуситів: майданчик у Бані на північному заході, який хусіти використовували для запуску розвідувальних та ударних дронів, та аеродром в Абсі. Він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Чотири літаки Typhoon FGR4 використовували керовані бомби Paveway IV.

"При плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення, і будь-які такі ризики були додатково пом’якшені рішенням про завдання ударів у нічний час. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана", — наголосили в Міноборони Британії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.