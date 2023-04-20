В гонитві за грошами: в Ємені майже сотня людей загинула в тисняві (фото, відео)

Офіційно кількість загиблих не повідомлялася, інформацію анонімно підтвердили ЗМІ кілька джерел

В охопленому війною Ємені у столиці Сані понад 80 людей загинули в тисняві. Сотні отримали поранення під час благодійної акції в одній із шкіл.

Попередньо повідомляється про 85 жертв, одна за даними Skynewsarabia вже може йтися про 90 загиблих. Понад 300 людей отримали поранення. Тиснява виникла через роздачу благодійних грошових коштів. Двох організаторів затримано.

Офіційна кількість жертв поки не називається. Серед загиблих були жінки та діти, повідомив журналістам на умовах анонімності представник служби безпеки хуситів.

Вже після трагедії люди продовжували збиратися до школи аби розшукати рідних. На місці працюють правоохоронці, на сходах лишилось взуття та речі загиблих.

Постраждалих та померлих перевезли до місцевих лікарень. Зазначимо, Ємен переживає серйозну гуманітарну трагедію — у країні з 2015 року йде громадянська війна, в яку активно військово втручаються інші країни та терористичні організації.

Ємен на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про трагедію в Індію, де під час релігійного дійства провалилася підлога. Десятки людей загинули.