В Індії під час релігійного ритуалу обвалилася підлога, десятки загиблих (фото і відео)

Храму було 60 років, окремі конструкції були надто старими, аби утримати велику кількість осіб

В ніч на 31 березня (за київським часом) в індійському місті Індаур сталася трагедія у місцевому храмі Белешвер Махадев Джулелал. Люди, які прийшли на релігійне святкування, під час здійснення чергового ритуалу провалилися через підлогу храмового колодязя. Кількість загиблих уже сягнула 35 осіб, також є чимало поранених.

Деталі повідомляє місцеве видання livehindustan. Варто зазначити, що обвал стався під час здійснення ритуалу "хаван", який пов'язують із індуїстським святом Рама Навамі, вшанування дня явлення Рами.

До пошуків людей під завалами були залучені різноманітні рятувальні служби, а також військові. Відомо про 35 загиблих, ще 18 осіб були госпіталізовані до лікарні. Двоє із них, отримавши першу допомогу, вже виписалися. Ще одна людина й досі вважається зниклою безвісти.

Місто Індаур знаходиться в індійському штаті Мадхья-Прадеш

Провалля виявилося досить значним

Повідомляється, що ймовірною причиною трагедії могла стати скупченість великої кількості людей навколо храмового колодязя. Через значне навантаження старе перекриття будівлі не витримало, через що гості храму фактично провалилися під землю. Храм було зведено 60 років тому, тож окремі його частини просто "віджили своє".

Рятувальники роблять все можливе

Без техніки тут не обійтися

Додаткові неприємності спричинило те, що більшість людей фактично впали у колодязь, який сягає 40 футів у глибину (близько 12,2 м). У ньому було від 1 до 1,5 м води.

Зазначимо, що ритуал "хаван" є звичним для індуїстського вірування. Під час нього зазвичай запалюють вогонь, звертаючись до одного чи кількох божеств, а також приносять жертв — зазвичай вигаданих, між читанням конкретних молитв і мантр.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу трагедію в Індії, під час якої загинуло щонайменше 60 осіб. У місті Морбі обвалився старий підвісний міст, на якому перебувало чимало громадян.

Також ми писали про масштабну пожежу в Індонезії, через яку величезний купол храму просто обвалився донизу.