В Индии во время религиозного ритуала обрушился пол, десятки погибших (фото и видео)

Храму было 60 лет, отдельные конструкции были слишком старыми, чтобы удержать большое количество человек

В ночь на 31 марта (по киевскому времени) в индийском городе Индаур произошла трагедия в местном храме Белешвер Махадев Джулелал. Люди, пришедшие на религиозное празднование, во время совершения очередного ритуала провалились через пол храмового колодца. Число погибших уже достигло 35 человек, также есть немало раненых.

Детали докладывает местное издание livehindustan. Стоит отметить, что обрушение произошло во время совершения ритуала "хаван", который связывается с индуистским праздником Рама Навами, в честь дня явления Рамы.

В поисках людей под завалами были привлечены различные спасательные службы, а также военные. Известно о 35 погибших, еще 18 человек были госпитализированы в больницу. Двое из них, получив первую помощь, уже выписались. Еще один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Город Индаур находится в индийском штате Мадхья-Прадеш

Пропасть оказалась достаточно значительной

Сообщается, что вероятной причиной трагедии могло стать скопление большого количества людей вокруг храмового колодца. Из-за значительных нагрузок старое перекрытие здания не выдержало, из-за чего гости храма фактически провалились под землю. Храм был построен 60 лет назад, поэтому отдельные его части просто "отжили свое".

Спасатели делают все возможное

Без техники здесь не обойтись

Дополнительные неприятности вызвало то, что большинство людей упали в колодец, достигающий 40 футов в глубину (около 12,2 м). В нем было от 1 до 1,5 м воды.

Отметим, что ритуал "хаван" привычен для индуистского верования. Во время него обычно зажигают огонь, обращаясь к одному или нескольким божествам, а также приносят жертв — обычно придуманных между чтением конкретных молитв и мантр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой трагедии в Индии, во время которой погибли по меньшей мере 60 человек. В городе Морби обрушился старый подвесной мост, на котором находились многие граждане.

Также мы писали о масштабном пожаре в Индонезии, из-за которого огромный купол храма просто обрушился вниз.