Только отремонтировали: в Индии десятки человек погибли из-за обрушения моста (видео)

Мост открыли после реконструкции всего четыре дня назад

В Индии рухнул подвесной мост, когда на нем находились по меньшей мере полторы сотни человек, из-за чего около 60 человек погибли.

Как сообщает The Times of India инцидент произошел в городе Морби штата Гуджарат около 18:30 по местному времени (15:00 по Киеву), когда он был буквально заполнен людьми.

Спасатели прибыли к месту происшествия спустя 15 минут. Сообщается, что около 40 человек получили ранения, а поиски еще 50 продолжаются.

Мост через реку Маччху в Морби был передан компании Oreva для эксплуатации и обслуживания на 15 лет, а в марте его закрыли на реконструкцию. Его повторное открытие состоялось всего лишь четыре дня назад. Отмечается, что хоть работы и были завершены, но власти муниципалитета пока не выдавали "сертификата пригодности".

Самому мосту уже более сотни лет, его ширина составляла 1,25 метра, а длина 233 метра.

Напомним, накануне в столице Южной Кореи во время мероприятий по празднованию Хэллоуина произошла давка, в которой погиб 151 человек и еще 76 получили травмы. Среди них также было 17 иностранцев — граждане россии, Узбекистана, Ирана, Китая и Норвегии.