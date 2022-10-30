Число жертв трагедии в Сеуле за ночь выросло втрое: среди них есть россияне (видео)

В стране объявили недельный траур

Количество жертв массовой давки на праздновании Хеллоуина в Сеуле в районе Итхэвон значительно выросло. Количество погибших уже превысило 150 и может расти дальше — многие раненые находятся в плохом состоянии. На утро известно про 151 погибшего. Среди 76 пострадавших, которым понадобилась госпитализация, 19 в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает YTN News. Удалось опознать чуть более 200 человек среди раненых и жертв трагедии. Среди них — три россиянки. Две девушки погибли на месте, одна умерла в больнице.

Кроме россиян в трагической давке в Сеуле погибли и другие иностранцы — из Узбекистана, Ирана, Китая, Норвегии. Всего — 17 человек. Давка началась на улицах, где дорога шла под уклон. Люди сильно скопились на ней и когда уже не могли идти, начали толкаться, падать и стартовала паника.

Некоторым в Итхэвоне удалось спастись, взобравшись на стену или быстро войдя в соседний магазин. Всего на празднование в центр города приехали около 100 тысяч человек, среди них было много подростков. Правительство Южной Кореи установило период до 24:00 5 ноября в качестве общенационального траура.

В Южной Корее это крупнейший инцидент после крушения парома Sewol в 2014 году. Подобные давки случались и ранее, но никогда не приводили к такому количеству жертв.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Индонезии после футбольного матча началась давка — погибли более 120 человек, включая детей. Трагедии с сотнями жертв на спортивных событиях случались и ранее — они известны с начала 20 века.