Число жертв трагедії у Сеулі за ніч зросло втричі: серед них є росіяни (відео)

У країні оголосили тижневу жалобу

Кількість жертв масової тисняви на святкуванні Хелловіну в Сеулі в районі Ітхевон значно зросла. Кількість загиблих вже перевищила 150 і може зростати далі — багато поранених перебувають у поганому стані. На ранок відомо про 151 загиблого. Серед 76 постраждалих, яким знадобилася госпіталізація, 19 у тяжкому стані.

Про це повідомляє YTN News. Вдалося впізнати трохи понад 200 людей серед поранених та жертв трагедії. Серед них три росіянки. Дві дівчини загинули на місці, одна померла у лікарні.

Крім росіян, у трагічній тисняві в Сеулі загинули й інші іноземці — з Узбекистану, Ірану, Китаю, Норвегії. Усього – 17 осіб. Тиснява почалася на вулицях, де дорога йшла під ухил. Люди сильно скупчилися на ній і коли вже не могли йти, почали штовхатися, падати та стартувала паніка.

Декому в Ітхевоні вдалося врятуватися, піднявшись на стіну або швидко увійшовши до сусіднього магазину. Загалом на святкування до центру міста приїхало близько 100 тисяч осіб, серед них було багато підлітків. Уряд Південної Кореї встановив період до 24:00 5 листопада як загальнонаціональна жалоба.

У Південній Кореї це найбільший інцидент після краху порома Sewol у 2014 році. Подібні тисняви траплялися і раніше, але ніколи не призводили до такої кількості жертв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Індонезії після футбольного матчу почалася тиснява — загинуло понад 120 людей, включаючи дітей. Трагедії із сотнями жертв на спортивних подіях траплялися і раніше — вони відомі з початку ХХ століття.