Переведення годинника, перемога Ломаченка та трагедія у Сеулі: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Ранок неділі, 30 жовтня, видався для українців досить спокійним, і навіть ознаменувався приємною новиною, — перемогою, хоч поки і не на фронті.
"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.
Перемога України
У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку відбувся рейтинговий супербій у легкій вазі Василь Ломаченко – Джемейн Ортіс.
34-річний Ломаченко переміг 26-річного Ортіса суддівським рішенням.
Українці завжди перемагають, незабаром переможуть і на фронті.
Трагедія в Сеулі
На святкуванні Геловіну у Сеулі (Південна Корея) утворилася тиснява, — спочатку було відомо про десятки загиблих, на зараз жертв більше 150-ти.
Серед загиблих три росіянки та 17 іноземців із Узбекистану, Китаю, Норвегії та Ірану.
Президент вже оголосив національну жалобу, а ліквідацію наслідків трагедії – назвав національним пріоритетом.
Зерновий коридор — все?
30 жовтня сталася атака на Чорноморський флот рф у Севастополі, — росія звинуватила Україну, назвала це тероризмом та заявила про припинення зернової угоди (хоча самі росіяни били по одеському порту в перший день дії угоди, блокують українські кораблі з зерном та б'ють по цивільній інфраструктурі, що більш схоже на тероризм).
Домовленості з координаційним центром про рух суховантажів гуманітарним коридором на неділю, 30 жовтня, не досягнуто.
Президент США Джо Байден засудив заяву рф про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу" та висловив думку, що у росії нема "жодних причин" посилювати голод у світі таким чином.
Наразі росія каже, що може безкоштовно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого в Україні), у той час як сама блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз, що є "голодним піаром", — заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Ситуація на ЗАЕС небезпечна
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про часті перебої із зовнішнім електропостачанням та обстрілами на Запорізькій АЕС, — на його думку, обстановка на станції "хрупка та небезпечна".
"Перебої із зовнішнім електропостачанням та обстріли відбуваються дуже часто, і це є неприйнятною небезпекою: збій електроживлення може порушити процес охолодження, збільшуючи ймовірність розплавлення активної зони реактора", — підкреслює Гросі.
За його словами, в перемовинах щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС досягли прогресу, проте жодних остаточних рішень не ухвалено.
Україна перейшла на зимовий час
У ніч проти 30 жовтня українці перейшли на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.
Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди".