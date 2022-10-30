Переведення годинника, перемога Ломаченка та трагедія у Сеулі: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок неділі, 30 жовтня, видався для українців досить спокійним, і навіть ознаменувався приємною новиною, — перемогою, хоч поки і не на фронті.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Перемога України

У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку відбувся рейтинговий супербій у легкій вазі Василь Ломаченко – Джемейн Ортіс.

34-річний Ломаченко переміг 26-річного Ортіса суддівським рішенням.

Українці завжди перемагають, незабаром переможуть і на фронті.

Трагедія в Сеулі

На святкуванні Геловіну у Сеулі (Південна Корея) утворилася тиснява, — спочатку було відомо про десятки загиблих, на зараз жертв більше 150-ти.

Серед загиблих три росіянки та 17 іноземців із Узбекистану, Китаю, Норвегії та Ірану.

Президент вже оголосив національну жалобу, а ліквідацію наслідків трагедії – назвав національним пріоритетом.

Зерновий коридор — все?

30 жовтня сталася атака на Чорноморський флот рф у Севастополі, — росія звинуватила Україну, назвала це тероризмом та заявила про припинення зернової угоди (хоча самі росіяни били по одеському порту в перший день дії угоди, блокують українські кораблі з зерном та б'ють по цивільній інфраструктурі, що більш схоже на тероризм).

Домовленості з координаційним центром про рух суховантажів гуманітарним коридором на неділю, 30 жовтня, не досягнуто.

Президент США Джо Байден засудив заяву рф про вихід з зернової угоди як "абсолютно обурливу" та висловив думку, що у росії нема "жодних причин" посилювати голод у світі таким чином.

Наразі росія каже, що може безкоштовно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого в Україні), у той час як сама блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз, що є "голодним піаром", — заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ситуація на ЗАЕС небезпечна

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про часті перебої із зовнішнім електропостачанням та обстрілами на Запорізькій АЕС, — на його думку, обстановка на станції "хрупка та небезпечна".

"Перебої із зовнішнім електропостачанням та обстріли відбуваються дуже часто, і це є неприйнятною небезпекою: збій електроживлення може порушити процес охолодження, збільшуючи ймовірність розплавлення активної зони реактора", — підкреслює Гросі.

За його словами, в перемовинах щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС досягли прогресу, проте жодних остаточних рішень не ухвалено.

Україна перейшла на зимовий час

У ніч проти 30 жовтня українці перейшли на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди".