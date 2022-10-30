Україна перейшла на зимовий час: котра зараз година

Лайфхаки, які допоможуть дізнатись точний час після переходу на зимовий час.

У ніч на неділю, 30 жовтня, Україна перейшла на зимовий час і кожен українець о 03:00 мав перевести стрілки годинника на одну годину назад. Начебто нічого складного, проте перевірити правильність часу ніколи не буде зайвим.

Сучасні телефони, планшети, фітнес-браслети, смартгодинники та комп’ютери оснащені функцією автоматичного переведення часу, проте помилитися може навіть машина. Щоб "перевірити" чи правильний час вам показує ваш гаджет, "Телеграф" розповідає про найпростіші та найпоширеніші способи перевірки часу.

Як перевірити, яка зараз година

Найпростіший спосіб — це "запитати" у гуглу. Введіть у пошуковику запит "точний час" і годинник з актуальним часом з’явиться під рядком пошуку. Наприклад, точний час показує time.is або timenow.in.ua.

Другий спосіб – наберіть на мобільному телефоні комбінацію *160# та виклик. Вам прийде повідомлення з точним часом та датою. Зазначимо – послуга безплатна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що медики назвали симптоми, які можуть виявлятися у багатьох людей під час переходу годинника. Є кілька простих правил, які допоможуть адаптуватися до нового режиму.