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Украина перешла на зимнее время: который сейчас час

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ночью 30 октября украинцы спали на час дольше
Ночью 30 октября украинцы спали на час дольше. Фото pexels.com

Лайфхаки, которые помогут узнать точное время после перехода на зимнее время.

В ночь на воскресенье, 30 октября, Украина перешла на зимнее время и каждый украинец в 03:00 должен был перевести стрелки часов на один час назад. Вроде как ничего сложного, однако проверить правильность времени никогда не будет лишним.

Современные телефоны, планшеты, фитнес-браслеты, смарт-часы и компьютеры оснащены функцией автоматичного перевода время, однако ошибиться может даже машина. Чтобы "проверить" правильное ли время вам показывает ваш гаджет, "Телеграф" рассказывает о самых простых и распространенных способах проверки времени.

Как проверить, который сейчас час

  • Самый простой способ — это "спросить" у гугла. Введите в поисковике запрос "точное время" и часики с актуальным временем отобразятся под строкой поиска. К примеру, точное время показывает time.is или timenow.in.ua.
  • Второй способ — наберите на мобильном телефоне комбинацию *160# и вызов. Вам придет сообщение с точным временем и датой. Отметим — услуга бесплатная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что медики назвали симптомы, которые могут проявляться у многих людей при переходе часов. Есть несколько простых правил, которые помогут адаптироваться к новому режиму.

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#Перевод часов #Переход на зимнее время