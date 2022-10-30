Перевод часов, победа Ломаченко и трагедия в Сеуле: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро воскресенья, 30 октября, выдалось для украинцев достаточно спокойным, и даже ознаменовалось приятной новостью — победой, хоть пока и не на фронте.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Победа Украины

В ночь на воскресенье, 30 октября, в Нью-Йорке состоялся рейтинговый супербой в легком весе Василий Ломаченко – Джемейн Ортис.

34-летний Ломаченко победил 26-летнего Ортиса судейским решением.

Украинцы всегда побеждают, скоро победят и на фронте.

Трагедия в Сеуле

На праздновании Хэллоуина в Сеуле (Южная Корея) образовалась давка, — первоначально было известно о десятках погибших, сейчас жертв более 150-ти.

Среди погибших три россиянки и 17 иностранцев из Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана.

Президент уже объявил национальный траур, а ликвидацию последствий трагедии – назвал национальным приоритетом.

Зерновой коридор – все?

30 октября произошла атака на Черноморский флот рф в Севастополе, — россия обвинила Украину, назвала это терроризмом и заявила о прекращении зернового соглашения (хотя сами россияне били по одесскому порту в первый день действия соглашения, блокируют украинские корабли с зерном и бьют по гражданской инфраструктуре, что больше похоже на терроризм).

Договоренности с координационным центром о движении сухогрузов гуманитарным коридором на воскресенье, 30 октября, не достигнуты.

Президент США Джо Байден осудил заявление рф о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное" и выразил мнение, что у россии нет "никаких причин" усиливать голод в мире таким образом.

В настоящее время рф говорит, что может бесплатно передать другим странам 500 тысяч тонн зерна (вероятно, украденного в Украине), в то время как сама блокирует 2 миллиона тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас, что можно назвать "голодным пиаром", — заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ситуация на ЗАЭС опасна

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о частых перебоях с внешним электроснабжением и обстрелами на Запорожской АЭС, — по его мнению, обстановка на станции "хрупкая и опасная".

"Перебои с внешним электроснабжением и обстрелы происходят очень часто, и это неприемлемая опасность: сбой электропитания может нарушить процесс охлаждения, увеличивая вероятность расплавления активной зоны реактора", — подчеркивает Гроси.

По его словам, в переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС достигли прогресса, однако никакие окончательные решения не приняты.

Украина перешла на зимнее время

В ночь на 30 октября украинцы перешли на зимнее время, переведя в 4 часа утра стрелки часов на один час назад.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 249: оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, отказ россии от "зернового соглашения".