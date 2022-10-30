Тільки відремонтували: в Індії десятки людей загинули через обвалення мосту (відео)

Міст відкрили після реконструкції лише чотири дні тому

В Індії впав підвісний міст, коли на ньому знаходилися щонайменше півтори сотні людей, через що близько 60 людей загинули.

Як повідомляє The Times of India, інцидент стався в місті Морбі штату Гуджарат близько 18:30 за місцевим часом (15:00 за Києвом), коли він був буквально заповнений людьми.

Рятувальники прибули до місця події за 15 хвилин. Повідомляється, що близько 40 осіб отримали поранення, а пошуки ще 50 продовжуються.

Міст через річку Маччху в Морбі було передано компанії Oreva для експлуатації та обслуговування на 15 років, а у березні його закрили на реконструкцію. Його повторне відкриття відбулося лише чотири дні тому. Зазначається, що хоч роботи й було завершено, але влада муніципалітету поки не видавала "сертифікату придатності".

Самому мосту вже понад сотню років, його ширина становила 1,25 метра, а довжина 233 метри.

Нагадаємо, напередодні у столиці Південної Кореї під час заходів зі святкування Хеллоуїна відбулася тиснява, в якій загинула 151 особа та ще 76 отримали травми. Серед них також було 17 іноземців – громадяни Росії, Узбекистану, Ірану, Китаю та Норвегії.