В погоне за деньгами: в Йемене почти сотня человек погибли в давке (фото, видео)

Официально количество погибших не сообщалось, информацию анонимно подтвердили СМИ несколько источников

В охваченном войной Йемене в столице Сани более 80 человек погибли в давке. Сотни получили ранения во время благотворительной акции в одной из школ.

Предварительно сообщается о 85 жертвах, одна по данным Skynewsarabia уже может идти речь о 90 погибших. Более 300 человек получили ранения. Давка возникла из-за раздачи благотворительных денежных средств. Двое организаторов задержаны.

Официальное количество жертв пока не разглашается. Среди погибших были женщины и дети, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель службы безопасности хуситов.

Уже после трагедии люди продолжали собираться в школу, чтобы разыскать родных. На месте работают правоохранители, на лестнице осталась обувь и вещи погибших.

Пострадавших и умерших перевезли в местные больницы. Отметим, Йемен переживает серьезную гуманитарную трагедию: в стране с 2015 года идет гражданская война, в которую активно военно вмешиваются другие страны и террористические организации.

Йемен на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии в Индию, где во время религиозного действа провалился пол. Десятки человек погибли.