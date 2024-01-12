Удар по хуситам Йемена: кто они такие и чем вынудили Запад на конфликт

Поражен ряд объектов, которые использовали боевики

В ночь на пятницу, 12 января, Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов ударили по ряду военных объектов террористов из "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена. Боевики контролируют часть страны.

Где расположен Йемен

Официальное название Йемена — Йеменская Республика. Это государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова, омывается водами Красного и Аравийского морей Индийского океана. Имеет сухопутную границу с Оманом (на востоке) и Саудовской Аравией (на севере).

Кто такие йеменские хуситы

Йеменские хуситы – это не официальный Йемен как государство. Хуситы являются последователями заидской ветви шиитского ислама, к которой принадлежит около 25% населения страны. Они называют себя "Ансар Аллах", что означает "сторонники Бога". После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году хуситы подняли серию восстаний, а в 2014 году захватили столицу Сану, начав гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

Хуситы контролируют большую часть севера Йемена, ранее они регулярно запускали ракеты и беспилотники в сторону соседней Саудовской Аравии (аэропорты и нефтяные объекты Aramco) и угрожали ОАЭ. Хуситы также выразили поддержку палестинцам и угрожали Израилю после событий в начале октября. Они официально объявили о вступлении в войну Израиля и ХАМАС на стороне террористов. Боевики получают обучение, технику и все более совершенное оружие, включая беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, от Ирана и его союзника из Ливана, шиитской группировки Хезболла.

Почему США и Великобритания начали военную операцию

После того, как Израиль начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинских боевиков ХАМАС, йеменские хуситы усилили нападения на суда в Красном море. 9 января террористы устроили масштабную комбинированную атаку на военные корабли США и Британии. Они применили ракеты и дроны. Атака террористов была отражена. В ночь на 12 января США и Великобритания начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты хуситов в Йемене.

Какие цели хуситов в Йемене атаковали союзники

Президент США Джо Байден подтвердил, что по его приказу и приказу лидеров других государств антихуситской коалиции Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно поразили ряд военных объектов террористов из "Ансар Аллах" на территории Йемена.

В Минобороны Великобритании сообщили, что британские самолеты атаковали два объекта хуситов: площадку в Бани на северо-западе, которую хуситы использовали для запуска разведывательных и ударных дронов, и аэродром в Абсе. Он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV.

"При планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения, и любые такие риски были дополнительно смягчены решением о нанесении ударов в ночное время. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана", — подчеркнули в Минобороны Британии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены в ходе удара в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.