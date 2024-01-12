США та Британія громлять єменських хуситів: що і чому відбувається в районі Червоного моря

Іран і РФ, затамувавши подих, чекатимуть – що далі, каже політичний експерт

США та Великобританія розпочали кампанію повітряних ударів по військових об’єктах проіранського збройного терористичного угруповання "Ансар Аллах" (хусити), яке контролює частину Ємену. Це стало відповіддю на те, що останні кілька місяців хусити постійно атакують цивільні кораблі у Червоному морі. Мовляв, у такий спосіб вони хочуть змусити Ізраїль згорнути операцію у секторі Гази.

Експерти розповіли "Телеграфу", про що свідчать події, що відбуваються, як ситуація на Близькому Сході може розвиватися далі, і як це позначиться на війні в Україні.

Жорсткий удар кулаком по геополітичному столу

Ексдипломат, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан розмірковує так:

"Пауза в лідерстві США з врегулювання конфліктних ситуацій, які ініціюються РФ і Іраном, затягнулася. Відповідно, зараз, коли Байдену в рамках праймериз, що починаються, важливо показати свою силу, удари по позиціях єменських хуситів виглядають як цілком логічний крок".

За словами політичного експерта, це виглядає як жорсткий удар кулаком по геополітичному столу, який показав, хто є господарем у домі під назвою планета Земля.

"Відповідно, Іран і РФ, затамувавши подих, чекатимуть — що далі? Спорадично намагаючись намацати можливість протидії такій серйозній заявці з боку США, Великобританії (за підтримки коаліції інших держав) на повернення у велику гру", — зазначає Вадим Трюхан.

Для України такі дії представників демократичного світу – позитив, упевнений він.

"По суті, це удар по Ірану, по його можливостях бути ляльководом в різних частинах світу. Дуже зрозумілий посил: лізтимеш у зону, де є інтереси США і партнерів — отримуватимеш по зубах", — констатує ексдипломат.

Надіслано низку сигналів

Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак бачить у коаліційних ударах США та Великобританії по позиціях хуситів низку сигналів світовим гравцям та регіональним лідерам.

По-перше, пояснює він, успішні військові акції позитивно впливають на електоральну картину.

"США знаходяться напередодні старту президентської кампанії — і Байдену потрібно відновлювати підтримку виборців. Та й британські консерватори Сунака також потребують позитивної динаміки", — зазначає експерт.

По-друге, продовжує він, важливим фактом є те, що Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар надали свій повітряний простір авіації союзників.

"Це може свідчити про успішну реалізацію США стратегії щодо відновлення лояльної групи арабських країн регіону, по якій було завдано удару жовтневою атакою ХАМАС на Ізраїль. Довгий час Іран налаштовував інші арабські країни проти США через війну в Газі", — наголошує Олег Постернак.

По-третє, акцентує він, сама військова операція стає доказом військово-політичної здатності та авторитету західних країн брати активну участь у розв'язанні геополітичних та терористичних проблем у світі.

"Це певний сигнал Ірану, Китаю, Росії та Північній Кореї, які вважали, що на адекватну загальну відповідь Захід уже не здатний", — зазначає експерт.

Щодо російсько-української війни, то навряд чи операція проти хуситів серйозно вплине на дипломатичну підтримку України, вважає Олег Постернак.

"Навпаки, вона може стати ще одним доказом дисбалансу міжнародних відносин та підриву системи безпеки, – каже експерт. – А це зміцнить враження про здатність Заходу, і США зокрема, на тверду та сильну відповідь автократіям, які вже намалювали у своїй голові великі експансіоністські плани".