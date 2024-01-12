У Путіна вразили цинічною заявою про удар по Ємену

Пєсков назвав дії США та Великої Британії не легітимними з погляду міжнародного права

Росія засудила удари США та Великої Британії по Ємену. У Кремлі вирішили, що подія суперечить міжнародному праву.

Таку заяву наголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Про це він сказав журналістам у п’ятницю, 12 січня.

"Ми їх засуджуємо", — наголосив він.

Користувачі мережі вже відреагували на цю заяву: "А удари по Україні легітимні?"; "Видно забув прочитати параграф про геноцид"; "Кому цікава їхня думка, терорист підтримав терористів."

Нагадаємо, що 11 січня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію США, яка засуджує атаки хуситів на судна в Червоному морі. За неї проголосували 11 членів Ради безпеки. Росія, Китай, Мозамбік та Алжир утрималися.

В ніч на 12 січня Збройні Сили Великої Британії та США завдали по хуситах ударів за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. Підтримали це рішення Данія, Німеччина, Нова Зеландія та Південна Корея.

Удари завдавалися одразу кількома містами із застосуванням морського та авіаційного озброєння. Цілями стали центри зберігання озброєння та бази для навчання хуситів у Ємені.

За інформацією телеканалу CNN, під атаку потрапили: військова база Кахлан у провінції Саада; авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани; район аеропорту міста Худайда на Червоному морі; аеропорт міста Таїз та інші об’єкти в провінції Таїз у південно-західному куті Ємену та аеродром міста Аббс.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни скликали Радбез ООН через удари по Ємену.