У Путина поразили циничным заявлением об ударе по Йемену

Песков назвал действия США и Великобритании не легитимными с точки зрения международного права

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену. В Кремле решили, что произошедшее противоречит международному праву.

Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал он журналистам в пятницу, 12 января.

"Мы их осуждаем", — акцентировал он.

Пользователи сети уже отреагировали на это заявление: "А удары по Украине легитимны?"; "Видно забыл прочитать параграф про геноцид"; "Кому интересно их мнение, террорист поддержал террористов."

Напомним, что 11 января Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море. За нее проголосовали 11 членов Совбеза. Россия, Китай, Мозамбик и Алжир воздержались.

в ночь на 12 января Вооруженные Силы Великобритании и США нанесли по хуситам удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Поддержали это решение Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения. Целями стали центры хранения вооружения и базы для обучения хуситов в Йемене.

По информации телеканала CNN, под атаку попали: военная база Кахлан в провинции Саада; авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны; район аэропорта города Худайда на Красном море; аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена и аэродром города Аббс.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне созвали Совбез ООН из-за ударов по Йемену.