В плену у хуситов есть украинцы: Зеленский озвучил подробности

В плену у йеменских хуситов, которые нападают на корабли в Красном море, есть четверо украинских моряков. Украина намерена работать над тем, чтобы как можно скорее освободить их и вернуть домой.

Об этом на брифинге с британским премьером Риши Сунаком сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что активизация хуситов влияет и на безопасность Украины.

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