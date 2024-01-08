Когда закончится операция в Газе: глава Минобороны Израиля ответил

Без освобождения заложников ХАМАС никакого прекращения огня не будет

Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа не закончится, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают палестинские террористы из ХАМАС. Это одно из главных условий прекращения огня в Газе.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает The Times of Israel. Галант сказал об этом, находясь в Тель-Авиве на встрече с членами семей заложников, до сих пор удерживаемых террористами.

"Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой", – пообещал он.

Офис министра обороны сообщил, что во время общения с семьями заложников Галант сделал эту идею главной темой беседы. Он гарантировал, что война в Газе не прекратится до того момента, когда ХАМАС вернет абсолютно всех захваченных граждан Израиля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что война Израиля против ХАМАС продлится еще многие месяцы, пока все задачи не будут выполнены.

Армия Израиля продолжает ликвидацию боевиков ХАМАС на территории Сектора Газа. В этот раз они уничтожили "военные структуры" противника, находящиеся в северной части региона.