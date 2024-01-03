Риск второго фронта? Что означает громкое убийство Израилем одного из лидеров ХАМАС и каких последствий ожидать

Израилю теперь грозит открытие второго фронта

На днях Израиль отчитался об убийстве важного террориста ХАМАС Салеха аль-Арури, который был одним из их лидеров группировки. Это самое громкое убийство в ХАМАСе с момента нападения на Израиль 7 октября. Террорист погиб в пригороде ливанского Бейрута в результате взрыва, с ним также погибли два лидера бригад "Аль-Кассам".

Важный переговорщик

Убитый лидер был связью ХАМАС с Ираном и "Хезболлой". Последние являются влиятельными террористами из Ливана, исповедующими шиитское мусульманство, контролируют мощнейшие вооруженные силы Ливана. "Хезболла" принимает участие в выборах с 1992 года и стала значительной политической силой.

Аль-Арури был заместителем верховного политического лидера ХАМАС Исмаила Хание и оказал большое влияние на Западном берегу реки Иордан (Палестинская автономия), где он родился и где в последние месяцы резко возросло насилие. Кроме того, он мог заранее знать о планах совершить кровавые нападения на Израиль перед штурмом 7 октября, считают израильские должностные лица, передает The Guardian. Государственный департамент США внес его в список террористов и предложил вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию о нем.

Арури приобщился к исламистской активности, будучи студентом Хевронского университета в середине 1980-х годов. Он присоединился к ХАМАСу вскоре после его основания, после первой интифады, и помог создать военное крыло. В 1992 году Арури сел в тюрьму в Израиле, где провел почти все последующие 18 лет. В 2010 году он участвовал в переговорах по освобождению Израилем более 1000 палестинских заключенных в обмен на одного похищенного израильского солдата.

Он жил в Сирии, затем в Катаре и, наконец, в Ливане, где снискал славу человека с контактами на всем Ближнем Востоке, особенно контактов с Ираном. Он также расширил сети и влияние ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и вел переговоры с ФАТХом, доминирующей в Палестине партией. Уже являясь членом мощного "политбюро" ХАМАСа, Арури был избран заместителем лидера организации Исмаила Хание в 2017 году. С тех пор он был высокопоставленным политиком, участвовал почти во всех основных политических решениях.

В 2015 году Министерство финансов США обвинило Арури в финансировании и управлении военными операциями ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и связало его с несколькими террористическими атаками, захватами самолетов и угонами. США признали Арури глобальным террористом, предлагая до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.

Недавно Арури сыграл роль в переговорах при посредничестве Катара, которые привели к освобождению некоторых из 240 заложников. Ходили слухи, что он отвечал за составление списков.

Дальше убитых "шишек" станет больше?

Убийство Салеха аль-Арури в Бейруте является первым ударом в кампании убийств за границей, которую обещали израильские официальные лица в течение нескольких месяцев, заметило агентство AP. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, в последние месяцы неоднократно заявлял, что лидеры ХАМАСа являются мишенями. В ноябре Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что дал указание Моссада "убить всех лидеров ХАМАС, где бы они ни были".

В начале декабря обнародованная запись показала, как Ронен Бар, глава агентства внутренней безопасности Израиля, сказал израильским депутатам, что лидеры ХАМАСа будут убиты везде. Раздавались сравнения с кампанией убийств после нападения палестинской фракции 1972 года на израильскую команду на Олимпиаде в Мюнхене.

Следует отметить, чтоизраильские официальные лица не прокомментировали удар, в результате которого погиб Арури, но военные заявляют, что находятся в состоянии высокой готовности к любому сценарию.

Риск открытия второго фронта

Есть также опасения, что охота на высокопоставленных террористов может иметь обратный эффект. Убийство аль-Арури может привести к войне Израиля на два фронта, сценария, которого он раньше пытался избежать. Сейчас все взгляды направлены на предводителя "Хезболла" с перспективным именем Хасан Насралла. Да, многое зависит от его ответа, ведь раньше он пообещал отомстить за любые нападения Израиля на лидеров боевиков-союзников в Ливане. Насралла выступит с речью в среду и уже пообещал, что "любое убийство на ливанской земле против ливанского сирийца, иранца или палестинца встретит решительный ответ". "Хезболла" и ЦАХАЛ почти ежедневно обменивались огнем вблизи израильско-ливанской границы с начала войны в Газе, но Насралла, похоже, не желал ее дальнейшей эскалации, возможно, опасаясь повторения лунной войны 2006 года, во время которой Израиль усиленно бомбил.

В то же время официальному Ливану идея войны с Израилем не нравится. Правительство Ливана ведет переговоры с "Хезболлой" и стремится избежать, чтобы ее втянули в войну между Израилем и ХАМАСом, пишет BBC. Министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб сказал в комментарии BBC Radio 4, что его правительство ведет переговоры с "Хезболлой", чтобы те не отвечали на атаку.

Ранее "Телеграф" писал, что на Рождество библейский город Вифлеем из-за войн в Израиле превратился в город-призрак.