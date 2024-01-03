Ризик другого фронту? Що означає гучне вбивство Ізраїлем одного з лідерів ХАМАСу і яких наслідків чекати

Ізраїлю тепер загрожує відкриття другого фронту

Днями Ізраїль відзвітував про вбивство важливого терориста ХАМАСУ Салеха аль-Арурі, який був одним з їхніх лідерів. Це найгучніше вбивство в ХАМАСі після нападу на Ізраїль 7 жовтня. Терорист загинув у передмісті ліванського Бейрута внаслідок вибух, з ним також загинули двоє лідерів бригад "Аль-Кассам".

Важливий перемовник

Убитий лідер був зв'язком ХАМАСу з Іраном та "Хезболлою". Останні є впливовими терористами з Лівану, які сповідують шиїтське мусульманство, контролюють найпотужніші збройні потужності Лівану. "Хезболла" бере участь у виборах з 1992 року і стала значною політичною силою.

Аль-Арурі був заступником верховного політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханіє та мав великий вплив на Західному березі річки Йордан (Палестинська автономія), де він народився і де в останні місяці різко зросло насильство. Окрім того, він міг заздалегідь знати про плани здійснити криваві напади на Ізраїль перед штурмом 7 жовтня, вважають ізраїльські посадові особи, передає The Guardian. Державний департамент США вніс його в список терористів і запропонував винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію про нього.

Арурі долучився до ісламістської активності, бувши студентом Хевронського університету в середині 1980-х років. Він приєднався до ХАМАС незабаром після його заснування, після першої інтифади, і допоміг створити військове крило. У 1992 році Арурі сів у в'язницю в Ізраїлі, де провів майже всі наступні 18 років. У 2010 році він брав участь у переговорах щодо звільнення Ізраїлем понад 1000 палестинських в’язнів в обмін на одного викраденого ізраїльського солдата.

Він жив у Сирії, потім у Катарі і, нарешті, в Лівані, де набув слави людини з контактами на всьому Близькому Сході, особливо контактів з Іраном. Він також розширив мережі та вплив ХАМАС на Західному березі річки Йордан і вів переговори з ФАТХом, партією, яка домінує в Палестині. Вже будучи членом потужного "політбюро" ХАМАСу, Арурі був обраний заступником лідера організації Ісмаїла Ханіє у 2017 році. Відтоді він був високопоставленим політиком, брав участь майже у всіх основних політичних рішеннях.

У 2015 році Міністерство фінансів США звинуватило Арурі у фінансуванні та керуванні військовими операціями ХАМАСу на Західному березі річки Йордан і пов'язало його з кількома терористичними атаками, захопленнями літаків і викраденнями. США визнали Арурі глобальним терористом, пропонуючи до 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його арештувати.

Нещодавно Арурі відіграв роль у переговорах за посередництва Катару, які призвели до звільнення деяких із 240 заручників. Ходили чутки, що він відповідав за складання списків.

Далі вбитих "шишок" побільшає?

Вбивство Салеха аль-Арурі в Бейруті є першим ударом у кампанії вбивств за кордоном, яку обіцяли ізраїльські офіційні особи протягом кількох місяців, помітила агенція AP. Біньямін Нетаньяху, прем’єр-міністр Ізраїлю, протягом останніх місяців неодноразово заявляв, що лідери ХАМАСу є мішенями. У листопаді Нетаньяху заявив на пресконференції, що дав вказівку Моссаду "вбити всіх лідерів ХАМАС, де б вони не були".

На початку грудня оприлюднений запис показав, як Ронен Бар, голова агентства внутрішньої безпеки Ізраїлю, сказав ізраїльським депутатам, що лідери ХАМАСу будуть убиті скрізь. Лунали порівняння з кампанією вбивств після нападу палестинської фракції 1972 року на ізраїльську команду на Олімпіаді в Мюнхені.

Варто зазначити, що ізраїльські офіційні особи не прокоментували удар, у результаті якого загинув Арурі, але військові заявляють, що перебувають у стані високої готовності до будь-якого сценарію.

Ризик відкриття другого фронту

Є також побоювання, що полювання на високопоставлених терористів може мати зворотний ефект. Вбивство аль-Арурі може призвести до війни Ізраїлю на два фронти, сценарію, якого він раніше намагався уникнути. Зараз всі погляди спрямовані на ватажка "Хезболли" з перспективним ім'ям Хасан Насралла. Так, багато залежить від його відповіді, адже раніше він пообіцяв помститися за будь-які напади Ізраїлю на лідерів бойовиків-союзників у Лівані. Насралла має виступити з промовою в середу і вже пообіцяв, що "будь-яке вбивство на ліванській землі проти ліванського сирійця, іранця чи палестинця зустріне рішучу відповідь". "Хезболла" та ЦАХАЛ майже щодня обмінювалися вогнем поблизу ізраїльсько-ліванським кордоном від початку війни в Газі, але Насралла, схоже, не бажав її подальшої ескалації, можливо, побоюючись повторення місячної війни 2006 року, під час якої Ізраїль посилено бомбардував Бейрут і південний Ліван.

Водночас офіційному Лівану ідея війни з Ізраїлем не до вподоби. Уряд Лівану веде перемовини з "Хезболлою" та прагне уникнути, щоб її втягнули у війну між Ізраїлем і ХАМАСом, пише BBC. Міністр закордонних справ країни Абдалла Бу Хабіб сказав у коментарі BBC Radio 4, що його уряд веде перемовини з "Хезболлою", щоб ті не відповідали на атаку.

Раніше "Телеграф" писав, що на Різдво біблійне місто Віфлеєм через війну в Ізраїлі перетворилось на місто-привид.