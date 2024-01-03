Бойовики ХАМАС заявили про заморожування переговорів з Ізраїлем: у чому причина

Ізраїль не попередив про операцію американських союзників

У передмісті Бейрута Даахе (Ліван), яке контролюється угрупуванням "Хезболла", пролунав потужний вибух, у ході якого загинув заступник голови політбюро ХАМАС Салех аль-Арурі. Після його загибелі ХАМАС оголосив про заморожування переговорів з Ізраїлем.

"Ми поінформували братів у Катарі та Єгипті про заморожування переговорів", — повідомило палестинське джерело на умовах анонімності агентству Xinhua.

Катар та Єгипет виступають посередниками у припиненні вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Джерело додало, що кілька помічників аль-Арурі також було вбито внаслідок атаки на офіс ХАМАС у південному передмісті Бейрута.

Ліванське терористичне угруповання "Хезболла" заявило, що цей напад є серйозним посяганням на ліванський народ, безпеку та суверенітет. Терористи загрожують "відповіддю та покаранням".

В Ізраїлі повідомили, що країна перебуває у стані підвищеної готовності "значної відплати" з боку ХАМАСу або "Хезболли". Там не виключають запуску терористами високоточної зброї по ізраїльських містах.

"ЦАХАЛ (Сили оборони Ізраїлю) перебувають у дуже високому стані готовності на всіх аренах, як в обороні, так і в нападі. Ми добре підготовлені до будь-якого сценарію", — заявив офіційний представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі під час брифінгу для журналістів.

В останні тижні ізраїльські офіційні особи заявляли, що ліквідуватимуть лідерів ХАМАС на палестинських територіях та за їх межами. Зокрема йшлося і про аль-Арурі, якого Ізраїль звинуватив у прямій відповідальності за напад на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Аль-Арурі став другим номером у вищому керівництві ХАМАС у 2017 році. 57-річний терорист вважався одним із видатних лідерів ХАМАСу, він перебував ув’язнений в Ізраїлі понад 18 років і був депортований ізраїльською владою з палестинських територій після свого останнього звільнення у 2010 році. Того ж року його було обрано членом політбюро ХАМАС.

Ізраїль не повідомив США заздалегідь про удар у Бейруті, в результаті якого було вбито Салеха аль-Арурі та кількох інших членів правлячого в Газі терористичного угруповання, пише Times of Israel, посилаючись на двох американських чиновників. Ізраїльський чиновник підтвердив, що Ізраїль не попередив США і не повідомив адміністрацію президента Джо Байдена, доки атака тривала.

Як повідомляв "Телеграф", армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з початку операції у секторі Газа після нападу терористів ХАМАС затримала понад 2550 людей. Усі вони перебували у розшуку.