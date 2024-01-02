США відкликають свій авіаносець від берегів Ізраїлю – Reuters

Після нападу ХАМАС на Ізраїль авіаносець чергував біля його берегів

Сполучені Штати відкликають один зі своїх найбільших авіаносців Gerald R. Ford від берегів Ізраїля. Корабель повернеться у порт приписки зі східної частини Середземного моря, де він перебував останнім часом.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву Військово-морських сил США. Причина, через яку авіаносець прийнято рішення відкликати, прямо не називається.

"Одразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль ударній групі USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group було наказано відправитися в східне Середземномор’я, щоб сприяти нашому регіональному стримуванню та обороні", – нагадали у ВМС.

Gerald R. Ford – один з найновіших та найбільших авіаносців США. На його борту перебуває вісім ескадрилій літаків та понад 4000 військових – членів екіпажу, пілотів та технічного авіаційного персоналу.

Як раніше писав "Телеграф", ізраїльська армія починає виводити деякі бригади із Сектору Газа, а її представники кажуть, що конфлікт переходить у нову фазу.

Нагадаємо, раніше прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС триватиме ще багато місяців, поки всі завдання не будуть виконані.