Без рождественской елки и с колючей проволокой: как на Рождество выглядит библейский город Вифлеем (фото)

Без огней — просто тьма

Город, в котором родился Иисус Христос, Вифлеем, в этом году в Сочельник не был таким шумным, как раньше. из-за войны в Израиле он превратился в город-призрак.

Об этом сообщает АР. А также публикует кадры опустевшего города.

Отмечается, что не было праздничных огней и рождественской елки, обычно украшающих площадь Мангер, как и толпы иностранных туристов и радостных молодежных оркестров, которые ежегодно собираются в городе на Западном берегу, чтобы отметить праздник. Десятки палестинских силовиков патрулировали пустую площадь.

Площадь Магнер на карте

"В этом году без рождественской елки и без огней — просто тьма", — сказал брат Джон Винь, францисканский монах из Вьетнама, живущий в Иерусалиме шесть лет.

Издание пишет, что люди, которые все же приехали в библейский город, наблюдали на площади Магнер, как ясли с младенцем Иисусом были завернуты в белую плащаницу, символизируя тысячи детских жизней, унесших бои в Газе.

"Колючая проволока окружала сцену, серые обломки не отражали радостных огней и вспышек цветов, которые обычно заполняют площадь во время рождественского сезона. Холодная дождливая погода придала пасмурное настроение", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что отмена рождественских праздников нанесла сильный удар по экономике города. Приблизительно 70% доходов Вифлеема приходится на туризм — почти всю эту прибыль во время Рождественского сезона.

Количество туристов упало, потому что многие крупные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. Местные власти говорят, что более 70 отелей в Вифлееме были вынуждены закрыться, оставив тысячи людей без работы.

Ранее "Телеграф" писал, что Армия обороны Израиля обнаружила еще одну обширную сеть тоннелей ХАМАС в южной части города Газа. ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых видно, как собака из кинологического подразделения Окетца сканирует подземные ходы.