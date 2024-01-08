Коли закінчиться операція в Газі: голова Міноборони Ізраїля дав відповідь

Без звільнення заручників ХАМАСом жодного припинення вогню не буде

Військова операція Армії оборони Ізраїлю в секторі Гази не скінчиться доти, доки не будуть звільнені усі заручники, яких утримують палестинські терористи з ХАМАС. Це одна з головних умов припинення вогню у Газі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє The Times of Israel. Галант сказав про це, перебуваючи у Тель-Авіві на зустрічі з членами сімей заручників, яких досі утримують терористи.

"Військові дії в Газі не припиняться, поки заручники не повернуться додому", – пообіцяв він.

Офіс міністра оборони повідомив, що під час спілкування з родинами заручників Галант зробив цю ідею головною темою бесіди. Він гарантував, що війна у Газі не припиниться до моменту, коли ХАМАС поверне абсолютно усіх захоплених громадян Ізраїля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що війна Ізраїлю проти ХАМАС триватиме ще багато місяців, доки всі завдання не будуть виконані.

Армія Ізраїлю продовжує ліквідацію бойовиків ХАМАСу на території Сектору Гази. Цього разу вони знищили "військові структури" супротивника, що знаходяться у північній частині регіону.