Атака на Ємен: у Пентагоні задоволені, а Байден хоче визнати хуситів терористами

Ніхто не хоче масштабного регіонального конфлікту, но атакувати цивільні судна хуситам не дадуть

Удар Сполучених штатів та Великої Британії по хуситських базах та військових об'єктах дав дуже гарні результати. Але союзники продовжать стежити за терористами з "Ансар Аллах" на предмет так званих "ударів у відповідь", про яки заявляли хусити.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Райдер зазначив, що у Пентагоні задоволені ударом.

"Наша початкова оцінка полягає в тому, що ми досягли хороших результатів. Але ми продовжимо спостереження і, як заявили президент та міністр оборони Остін, за необхідності продовжимо вживати необхідних заходів", – сказав він.

Райдер також додав, що ніхто не хоче широкого регіонального конфлікту. Але США не допустять створення терористичної загрози цивільним вантажним судам, удари по яких підривають світову економіку.

Тим часом видання Bloomberg зазначає, що президент США Джозеф Байден хоче повернутися до ідеї 2021 року та визнати хуситів терористичною організацією офіційно. У січні 2021 року їх визнавали терористами, але після приходу Байдена цей статус з "Ансар Аллах" зняли.

Також Байден високо оцінив удари по хуситах, додавши, що Іран нічого не може зробити, щоб допомогти своїм проксі. Президент підтримує думку Пентагона та вважає, що за необхідності США завдадуть ще ударів.

"Я думаю, що так воно і є. Я вже передав послання Ірану. Вони знають, що нічого не потрібно робити. Ми разом із нашими союзниками подбаємо про те, щоб відповісти хуситам, оскільки вони продовжують цю обурливу поведінку", – зазначив американський президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Єменські хусити заявили, що для авіаударів, завданих США та Великою Британією по військових об’єктах бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Проте тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі.