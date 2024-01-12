Карма для росіян: хусити "помилково" вдарили по танкеру з російською нафтою

Російський режим підтримує терористів з "Ансар Аллах"

Єменське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) не заспокоїлося після потужних ударів США та Великої Британії по їхніх військових об'єктах. Хусити продовжують атаки на цивільні судна у Червоному морі, й тепер їхньою мішенню став танкер, який перевозив російську нафту.

Про це пише інформаційне агентство Reuters на основі повідомлень, які зробили британська компанія морської безпеки Ambrey та Організація морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO). Найсмішніше те, що Росія виступила із засудженнями атаки сил США та Британії по терористах та вимагала скликати Раду безпеки ООН.

"Капітан повідомив про приземлення ракети у воду на відстані 400-500 метрів, за нею слідували три невеликі судна", – сказано у повідомленні UKMTO щодо атаки.

За даними організації, постраждалих не було, судно не пошкодили. Водночас за даними Ambrey, це вже друга атака хуситів на танкер, який везе нафту з Росії. Проте ці атаки, схоже, мають характер помилкових. Росія є ключовим партнером ісламських терористичних угруповань та диктаторських режимів на Близькому Сході – безпосередньо хуситів, ХАМАСу, Ірану, Сирії та інших.

Агентство вважає, що судно було помилково обрано мішенню через застарілість судових реєстрів, які є у розпорядженні хуситів. Танкер помилково пов'язаний там з Великою Британією.

"Це судно було продано ще п'ять місяців тому, але досі відображається у загальнодоступній морській базі даних як пов'язане з Великою Британією", – йдеться у звіті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Єменські хусити заявили, що для авіаударів, завданих США та Великою Британією по військових об’єктах бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Проте тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі.