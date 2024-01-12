Российский режим поддерживает террористов из "Ансар Аллах"

Йеменская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) не успокоилась после мощных ударов США и Великобритании по их военным объектам. Хуситы продолжают атаки на гражданские суда в Красном море, и теперь их мишенью стал танкер, перевозивший российскую нефть.

Об этом пишет информационное агентство Reuters на основе сообщений, сделанных британской компанией морской безопасности Ambrey и Организацией морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO). Смешнее всего то, что Россия выступила с осуждениями атаки сил США и Британии по террористам и требовала созвать Совбез ООН.

"Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна", – говорится в сообщении UKMTO по атаке.

По данным организации, пострадавших не было, судно не повредили. В то же время, по данным Ambrey, это уже вторая атака хуситов на танкер, который везет нефть из России. Однако эти атаки, похоже, носят характер ошибочных. Россия является ключевым партнером исламских террористических группировок и диктаторских режимов на Ближнем Востоке – непосредственно хуситов, ХАМАС, Ирана, Сирии и других.

Агентство считает, что судно было ошибочно выбрано мишенью из-за устаревших судовых реестров, имеющихся в распоряжении хуситов. Танкер ошибочно связан там с Великобританией.

"Это судно было продано еще пять месяцев назад, но до сих пор отражается в общедоступной морской базе данных как связанное с Великобританией", – говорится в отчете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены при ударе в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Йеменские хуситы заявили, что для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрожать атаковать суда в Красном море.