Атака на Йемен: в Пентагоне довольны, а Байден хочет признать хуситов террористами

Никто не хочет масштабного регионального конфликта, но атаковать гражданские суда хуситам не дадут

Удар Соединенных Штатов и Великобритании по хуситским базам и военным объектам дал очень хорошие результаты. Но союзники продолжат следить за террористами из "Ансар Аллах" на предмет так называемых "ответных ударов", о которых заявляли хуситы.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает информационное агентство Reuters. Райдер отметил, что в Пентагоне довольны ударом.

"Наша начальная оценка состоит в том, что мы добились хороших результатов. Но мы продолжим наблюдение и, как заявили президент и министр обороны Остин, при необходимости продолжим принимать необходимые меры", – сказал он.

Райдер также добавил, что никто не желает широкого регионального конфликта. Но США не допустят создания террористической угрозы гражданским грузовым судам, удары по которым подрывают мировую экономику.

Между тем, издание Bloomberg отмечает, что президент США Джозеф Байден хочет вернуться к идее 2021 года и признать хуситов террористической организацией официально. В январе 2021 года их признавали террористами, но после прихода Байдена этот статус с "Ансар Аллах" сняли.

Также Байден высоко оценил удары по хуситам, добавив, что Иран ничего не может поделать, чтобы помочь своим прокси. Президент поддерживает мнение Пентагона и считает, что при необходимости США нанесут еще удары.

"Я думаю, что так оно и есть. Я уже передал послание Ирану. Они знают, что ничего не нужно делать. Мы вместе с нашими союзниками позаботимся о том, чтобы ответить хуситам, поскольку они продолжают это возмутительное поведение", – отметил американский президент. .

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены при ударе в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Йеменские хуситы заявили, что для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрожать атаковать суда в Красном море.