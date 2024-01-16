Иран атаковал объекты США в Ираке баллистическими ракетами: подробности (видео)

Иран нанес удар баллистическими ракетами и дронами-камикадзе

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес массированный удар баллистическими ракетами по объектам США, расположенным в Ираке, о чем сообщил в своем аккаунте в "Телеграм".

В заявлении говорится, об атаках на американские базы в районе Эрбиля на севере Ирака, являющемся столицей Иракского Курдистана.

Эрбиль на карте

Запущено по меньшей мере 7 ракет и БПЛА-камикадзе. Они били по американской авиабазе "Харир" и международном аэропорту Эрбиль. Также атаковано консульство США.

Арабские СМИ также сообщают, что консульство США в Эрбиле подверглось значительным разрушениям после удара иранской баллистической ракетой, однако эта информация требует подтверждения.

Также КСИР заявили, что нанесли удар по "штаб-квартире израильской внешней разведки Моссад", расположенной в Иракском Курдистане. Однако официально подтверждений этому также нет.

В Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что уничтожили базы "антииранских террористических группировок".

Как сообщалось, днем 15 января в Аденском заливе йеменские повстанцы-хуситы обстреляли торговое судно США.