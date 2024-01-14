The New York Times: Хуситы сохраняют возможность атаковать гражданские корабли, несмотря на несколько ударов США

В США признают, что выявить хуситские цели оказалось сложнее, чем предполагалось

Несмотря на то, что авиаудары, нанесенные США и Великобританией по объектам проиранских хуситов в Йемене, повредили или уничтожили более 90% целей, террористы из "Ансар Аллах" сохранили почти три четверти своих возможностей. Это позволяет им продолжать террористические атаки на гражданские суда в Красном море.

Об этом пишет американское издание The New York Times. Газета напоминает, что директор Объединенного штаба вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс высоко оценил результаты ударов США и союзников, заявив, что возможностям хуситов наносить комплексные ракетно-беспилотные удары нанесен сокрушительный ущерб.

Но некоторые американские чиновники с этим не согласились. По их словам, более 150 высокоточных боеприпасов сил США уничтожили и повредили более 60 военных хуситов, связанных с ракетами и БПЛА. Но это только 20-30% наступательной мощи террористов, разместивших большую часть своего оружия на мобильных платформах, которые легко переместить и спрятать.

Чиновники также признают, что выявить хуситские цели оказалось сложнее, чем предполагалось. Американские разведслужбы и разведка союзных государств в последнее время не уделяли внимания этому региону и не тратили время на сбор данных мест дислокации систем ПВО, командных пунктов, складов боеприпасов, хранилищ и производственных мощностей для беспилотников и ракет, принадлежащих хуситам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены при ударе в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Йеменские хуситы заявили, что для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрожать атаковать суда в Красном море. Угрозу они реализовали вечером 12 января – атаковав танкер с российской нефтью.