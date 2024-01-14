The New York Times: Хусити зберігають можливість атакувати цивільні кораблі попри кілька ударів США

В США визнають, що виявити хуситські цілі виявилося складніше, ніж передбачалося

Попри те, що авіаудари, яких США та Велика Британія завдали по об'єктах проіранських хуситів у Ємені, пошкодили або знищили понад 90% цілей, терористи з "Ансар Аллах" зберегли майже три чверті своїх можливостей. Це дає їм змогу продовжувати терористичні атаки на цивільні судна у Червоному морі.

Про це пише американське видання The New York Times. Газета нагадує, що директор Об'єднаного штабу збройних сил США генерал-лейтенант Дуглас Сімс високо оцінив результати ударів США та союзників, заявивши, що можливостям хуситів завдавати комплексних ракетно-безпілотних ударів завдано нищівної шкоди.

Але деякі американські чиновники із цим не погодилися. За їхніми словами, понад 150 високоточних боєприпасів сил США знищили та пошкодили понад 60 військових об'єктів хуситів, пов'язаних з ракетами та БПЛА. Та це тільки 20-30% наступальної міці терористів, які розмістили більшу частину своєї зброї на мобільних платформах, які легко перемістити та заховати.

Чиновники також визнають, що виявити хуситські цілі виявилося складніше, ніж передбачалося. Американські розвідслужби та розвідка союзних держав останнім часом не приділяли увагу цьому регіону та не витрачали час на збір даних щодо місць дислокації систем ППО, командних пунктів, складів боєприпасів, сховищ і виробничих потужностей для безпілотників і ракет, які належать хуситам.

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Єменські хусити заявили, що для авіаударів, завданих США та Великою Британією по військових об’єктах бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Проте тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі. Погрозу вони реалізували ввечері 12 січня – атакувавши танкер з російською нафтою.