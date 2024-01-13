США завдали ще одного удару по Ємену: били "Томагавками"

Ракетний удар США мав ціллю військові об'єкти хуситів

США завдали нового удару по Ємену після того, як у ніч з 12 на 13 січня вдарили по військових об'єктах терористичного угруповання "Ансар Аллах" (хусити). Для ударів американські війська використали крилаті ракети "Томагавк".

Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву Пентагона. Там підтвердили, що завдали нового ракетного удару по хуситах.

"Незрозуміло, чи був п'ятничний авіаудар частиною зусиль з подальшого зниження здатності повстанців-хуситів атакувати комерційні судна в Червоному морі або прямою відповіддю на запуск раніше того ж дня протикорабельних ракет по судну в Червоному морі", – сказано у повідомленні.

За заявою офіційних осіб, військові об'єкти хуситів були знищені крилатими ракетами "Томагавк". Ракети запускали есмінці ВМС США та винищувачі з авіаносця "Дуайт Ейзенхауер".

Раніше "Телеграф" розповідав, які об’єкти хуситів були вражені під час удару у ніч проти 12 січня. Попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству було підірвано.

Єменські хусити заявили, що для авіаударів, завданих США та Великою Британією по військових об’єктах бойовиків у Ємені, нібито не було підстав. Проте тут же продовжили погрози атакувати судна у Червоному морі. Погрозу вони реалізували ввечері 12 січня – атакувавши танкер з російською нафтою.