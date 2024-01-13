США нанесли еще один удар по Йемену: били "Томагавками"

Ракетный удар США имел целью военные объекты хуситов

США нанесли новый удар по Йемену после того, как в ночь с 12 на 13 января ударили по военным объектам террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы). Для ударов американские войска использовали крылатые ракеты "Томагавк".

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление Пентагона. Там подтвердили, что нанесли новый ракетный удар по хуситам.

"Непонятно, был ли пятничный авиаудар частью усилий по дальнейшему снижению способности повстанцев-хуситов атаковать коммерческие суда в Красном море или прямым ответом на запуск ранее в тот же день противокорабельных ракет по судну в Красном море", — говорится в сообщении.

По заявлению официальных лиц, военные объекты хуситов были уничтожены крылатыми ракетами "Томагавк". Ракеты запускали эсминцы ВМС США и истребители с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие объекты хуситов были поражены при ударе в ночь на 12 января. Предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Йеменские хуситы заявили, что для авиаударов, нанесенных США и Великобританией по военным объектам боевиков в Йемене, якобы не было оснований. Однако тут же продолжили угрожать атаковать суда в Красном море. Угрозу они реализовали вечером 12 января – атаковав танкер с российской нефтью.