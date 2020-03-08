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Саудівська Аравія знизила ціни на нафту до рекордного мінімуму

Саудівська Аравія знизила ціни на нафту до рекордного мінімуму
17:05 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Найбільший у світі експортер нафти 7 березня почав загальну цінову війну - значно знизив ціни на власну сировину.

Саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки протягом останніх 20 років та обіцяє збільшити видобуток нафти на тлі провалу перемовин країн ОПЕК з Росією. Про це повідомляє Bloomberg.

"Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти наступного місяця до позначки вище 10 мільйонів барелів щоденно, таким чином королівство активно реагує на провал угоди ОПЕК з Росією", - йдеться у повідомленні.

Найбільший у світі експортер нафти 7 березня почав загальну цінову війну - значно знизив ціни на власну сировину. Так Саудівська Аравія намагається спонукати нафтопереробні компанії в Європі, Азії та США купувати саме нафту саудівського видобутку.

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Вже за кілька годин після провалу переговорів у Відні Ер-Ріяд знизив так звані офіційні ціни продажу, запропонувавши рекордні знижки на деякі види сирої нафти, що він продає по всьому світу. "Саудівська Аравія зараз дійсно починає повномасштабну цінову війну", - сказав керуючий директор з питань Близького Сходу консультантивної групи FGE Іман Нассері.

Державна нафтова компанія Saudi Aramco раз на місяць повідомляє нафтопереробникам ціну, за якою вона продаватиме свою нафту, зазвичай коригуючи її від кількох центів до кількох доларів. Але 7 березня компанія повідомила покупцям, що знижує офіційні ціни на 6-8 дол за барель у всіх регіонах.

Водночас представники Саудівської Аравії приватно повідомили деяким учасникам ринку, що можуть суттєво збільшити виробництво, якщо потрібно, навіть до рекордних 12 мільйонів барелів щоденно.

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Рішення Ер-Ріяда також може вплинути на інші країни Перської затоки, які щодня експортують 14 млн барелів нафти.

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Рекорд, ОПЕК, NAFTA, Саудівська Аравія, Падіння цін.
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