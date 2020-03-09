У Лівані вже 32 людини заразилися коронавірусом

Світові новини:У закладі, де лікують інфікованих, зазначили, що всі пацієнти перебувають у стабільному стані, за винятком 3 людей, їх стан критичний.

випадків протягом доби. Про це інформує LBC.

"У неділю чотири нові випадки захворювання на коронавірус були виявлені у Лівані, що призвело до зростання загальної кількості випадків інфікування в країні до 32", - йдеться у повідомленні.

Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

Станом на сьогодні від коронавірусу у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.