У Китаї зросла кількість загиблих під завалами "карантинного" готелю

Світові новини:На момент обвалення в готелі перебувала 71 людина, з них 58 були на карантині.

Кількість загиблих у Китаї внаслідок обвалу готелю, який використовувався для карантину людей з підозрою на коронавірус, зросла до 10, а ще 23 людини наразі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє BBC.

«Уже щонайменше 10 людей загинули, а 23 залишаються зниклими безвісти внаслідок обвалу готелю, який використовували для антикоронавірусного карантину в китайському місті Гуанчжоу», - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною обвалу наразі невідомо.

Зазначається, що до китайського Нового року (12 лютого) перший поверх готелю ремонтували. Правоохоронці викликали на місце інциденту власника.

Готель відкрили у 2018 році. У ньому було 80 номерів.

Як повідомлялося, цей готель обвалився ще 7 березня. Наразі рятувальники витягли із завалів 48 осіб, а всіх уцілілих було відправлено до лікарні.