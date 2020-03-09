Fitch: падіння цін на нафту загрожує Росії бюджетним дефіцитом і девальвацією

Світові новини:Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%.

Падіння цін на нафту до $30 за барель загрожує Росії бюджетним дефіцитом і девальвацією, відзначає аналітик рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

За його словами, Москва "навряд чи, розраховувала на те, що нафтові ціни знизяться майже до $30".

"Ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди (ОПЕК+)", – сказав він, передають "Ведомости".

Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $32,6 за барель (-26,5%).

Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку. Переговори країн – експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, оскільки сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара вранці перевищив 74,9 руб., курс євро – 85,6, випливає з даних Investing.