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"Нафтова війна": Ціни на нафту обвалилися на 30%

"Нафтова війна": Ціни на нафту обвалилися на 30%
10:00 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Це найсильніший одноденний обвал цін з 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці.

У понеділок, 9 березня, ціни на нафту впали на 30% після того, як ОПЕК і Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку.

Ціна нафти американської марки WTI впала на 30%. Якщо в п'ятницю торги закрилися на позначці 41,28 долара за барель, то в понеділок вранці, 9 березня, нафта торгувалася на рівні нижче 29 доларів, передає lb.ua.

Вартість північноморського сорту Brent впала за ніч майже на $14 за барель, до $31,27 за барель. На закінчення торгів 7 березня північноморська нафта торгувалася по $45,54 за барель.

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Як зазначає CNN, зниження цін пов'язане зі зривом нафтової угоди між ОПЕК і Росією, яка офіційно втратить чинність наприкінці березня. У РФ відмовилися скорочувати виробництво нафти у відповідь на знижений через коронавірус попит, а потім Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію.

За словами аналітиків, королівство знизило ціни на квітневі постачання на 6-8 доларів, щоб повернути собі частку ринку і натиснути на Росію.

Згідно зі статистичними даними, найбільше одноденне процентне падіння цін на нафту в США цього століття сталося у вересні 2001 року, коли вони впали на 15%.

Рекордне падіння цін на нафту спровокувало обвал і на фондових біржах. Торги на S&P 500 довелося зупинити після падіння на 5%. Ф'ючерси Dow знизилися на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%. Читайте також ОПЕК погіршила прогноз зростання світового попиту на нафту через коронавірус

Саудівська Аравія знизила ціни на нафту до рекордного мінімуму

Гонконзька біржа просіла на 3,5%, Південнокорейська - на 4%, Шанхайська - на 2,5%.

В Австралії зниження індексу S&P/ASX 200 склало рекордні за 11 років 6,3%.

Слідом за падінням цін на нафту курс російського рубля на міжнародному валютному ринку обвалився. Долар виріс до 73,29 руб., і це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року, передає BBC. Бюджет Росії збалансований при ціні нафти в 42,4 долара за барель. Падіння цін значно нижче цього показника може підірвати курс російської валюти.

Згідно з прогнозом Goldman Sachs, котирування нафти можуть продовжити падіння і досягти показника від 20 до 30 доларів, пише Bloomberg. 

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ОПЕК пропонував продовжити до кінця року дію угоди про скорочення видобутку нафти (на 2,1 млн барелів у порівнянні з 2016 роком) і додатково скоротити видобуток на 1,5 млн барелів на добу в другому кварталі 2020 року через вплив коронавірусу.

Росія при цьому не заперечувала проти продовження угоди, але не хотіла додаткового скорочення видобутку. Передбачалося, що країни ОПЕК зменшать виробництво нафти на 1 млн барелів з цього скорочення, а ще 500 тис. барелів припаде на інші країни, найбільша з яких - Росія.

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ОПЕК, Росія, NAFTA, Ціна.
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