З останню добу на коронавірус у Китаї захворіли 19 людей

Світові новини:Водночас від ускладнень, викликаних COVID-19, за останню добу у Китаї померли 17 осіб, усі - жителі провінції Хубей.

За останню добу в Китаї на коронавірус захворіли 19 осіб. Це найменша кількість нових випадків захворювання на день із початку епідемії.

Про це повідомляє SCMP із посиланням на дані Комісії з охорони здоров’я КНР.

17 осіб заразилися в провінції Хубей, ще по одній людині захворіли в Пекіні і Гуандуні. У двох останніх випадках йдеться про пацієнтів, які прибули з-за кордону.

Загалом від початку епідемії в Китаї захворіли 80 754 особи. 3136 з них померли, 59 897 - одужали.

У світі ж, за останніми даними, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.