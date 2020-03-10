У Монголії зафіксували перший випадок коронавірусу

Світові новини:За останніми даними, у світі зареєстровано понад 110 000 випадків захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19.

У Буркіна-Фасо та Монголії виявили перші випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє портал новинний портал Burkina24 із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

Зокрема, у Буркіна-Фасо COVID-19 виявили у пари, старшої за 50 років, яка нещодавно прибула з Франції. Їх помістили на карантин у лікарню.

Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала разом із хворими, були негативними, проте на карантин відправили і її.

Водночас у вівторок перший випадок зараження новим типом коронавірусу зафіксували у Монголії. Вже з'ясували, що пацієнт спілкувався із 42 особами, а також виявили 142 громадян, які мали тісний контакт із зараженим.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.