У Монголії зафіксували перший випадок коронавірусу

У Буркіна-Фасо та Монголії виявили перші випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє портал новинний портал Burkina24 із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.
Зокрема, у Буркіна-Фасо COVID-19 виявили у пари, старшої за 50 років, яка нещодавно прибула з Франції. Їх помістили на карантин у лікарню.
Результати тесту ще однієї людини, яка подорожувала разом із хворими, були негативними, проте на карантин відправили і її.
Водночас у вівторок перший випадок зараження новим типом коронавірусу зафіксували у Монголії. Вже з'ясували, що пацієнт спілкувався із 42 особами, а також виявили 142 громадян, які мали тісний контакт із зараженим.
За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження.