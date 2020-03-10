Верховний лідер Ірану скасував новорічну промову через коронавірус

Світові новини:Щорічний традиційний виступ верховного лідера у місті Мешхед зазвичай визначає головні цілі країни на наступні 12 місяців.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скасував урочисту промову з нагоди нового року 20 березня через поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє AFP.

"Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скасував щорічну промову, що знаменує початок персидського нового року, оголосили у понеділок у його офісі на фоні зростання захворюваності на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Станом на понеділок в Ірані 237 осіб померли внаслідок зараження коронавірусом, Іран - одна з найбільш постраждалих від епідемії країн після Китаю та Італії.

Рішення про скасування промови Хаменеї цього року було прийняте через поширення коронавірусу та поради медичних експертів, посадових осіб щодо уникнення масових зборів та подорожей ... щоб уповільнити поширення хвороби.

Місто Мешхед - ключова шиїтська святиня. Це також батьківщина Хаменеї та столиця іранської провінції Хорасан Разаві.

Кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб. За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.