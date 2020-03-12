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Помер найвідоміший японський кіт Широ

Помер найвідоміший японський кіт Широ
04:19 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Світові новини:Старому було 18 років і він був втіленням спокою.

У віці 18 років не стало Широ - зірки соцмереж, прозваного найспокійнішим котом у світі.

Білий симпатяга породи турецький ван прославився своєю здатністю засипати коли і де завгодно, утримуючи на голові квіти, фрукти і навіть жаб.

На YouTube-канал Широ підписано 233 тис. шанувальників, і багато хто з них висловлюють печаль через смерть тварини. "Дорогий Широ, я знав, що цей день настане, але все одно не можу стримати сліз. Я дізнався про тебе, коли тобі 8 років. Ти супроводжував мене майже 10 років. Ти радував мене кожного дня, я заспокоювався, коли дивився твої відео на YouTube і твої фотографії. Твоя милість, твій дзенского спокій, твоя хода... Спочивай з миром, Широ. Я завжди буду сумувати за тобою. Люблю і любитиму тебе вічно", - написав одні з фанатів кота.

 
 
 
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Публикация от Shiro Neko (@nosenekoshiro)

Повне ім'я Широ - Широнеко, що в перекладі з японської означає "білий кіт".

Він провів спокійне й щасливе життя в Японії разом зі своїми братами, сестрами і люблячими господарями похилого віку.

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У соцмережах його прозвали "котом, який осягнув дзен" і "кошикових котом" за пристрасть до відпочинку в маленьких кошиках.

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Instagram, Широнеко, Японія, Шанувальники, Широ, Білий Кіт.
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