У президента однієї з країн підозрюють коронавірус

Світові новини:Мова йде про 74-річного президента Філіппін Родріго Дутерте.

74-річний президент Філіппін Родріго Дутерте пройде тест на коронавірус.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву помічника Дутерте Бонга Го.

Го заявив, що і він, і Дутерте проходять тестування, щоб "переконатися, що ми є здоровими та можемо контактувати з громадськістю і виконувати свої обов'язки".

Рішення було прийнято після того, як тести деяких членів уряду Філіппін показали позитивну реакцію на коронавірус, і чиновники зараз перебувають на карантині.

Загальна кількість випадків коронавірусу на Філіппінах становить 35.

Як повідомляв Укрінформ, загалом, станом на ранок 12 березня у світі підтверджено вже 126 258 випадків коронавірусу, а кількість померлих склала 4 638.